اختطاف طائرة مصرية وتغيير مسارها إلى قبرص

الطائرة كانت في طريقها من القاهرة للأسكندرية – رويترز

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن خاطف الطائرة مصري الجنسية ويدعى سيف الدين مصطفى.

وقالت وزارة الطيران المصرية اليوم الثلاثاء بأن طائرة ركاب مصرية كانت تقوم برحلة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة تعرضت للخطف.

وأضافت المصادر أن قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة بأن الخاطفين طلبوا منه التوجه إلى قبرص.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية أن عدد ركاب الطائرة المختطفة يبلغ 81 راكبا.

وذكرت هيئة الإذاعة في قبرص إن الطائرة تقل 55 راكبا إلى جانب طاقم مكون من سبعة أفراد، وكانت تقارير سابقة أفادت بأن 80 أو 81 شخصا كانوا على متنها يعتقد أن أحدهم مسلح.

وقالت مصادر للجزيرة إن راكبا يشتبه بارتدائه حزاما ناسفا اختطف الطائرة وحول مسارها إلى قبرص.