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أسرة ريجيني: من الصعب تصديق الرواية المصرية بشأن مقتله

29/3/2016

قالت أسرة الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر في يناير كانون ثان الماضي، إنه من الصعب تصديق الرواية المصرية الرسمية في أن ابنها قتل على أيدي عصابة سرقة.

وأضافت والدة جوليو ريجيني خلال مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي إنه من الصعب تصديق بيان الداخلية المصرية في أن المجموعة التي قتلها الأسبوع الماضي هي المسؤولة عن قتل ريجيني.

وقالت إن " رسالتنا للمسؤولين المصريين هي عزمنا على مواصلة جهود كشف حقيقة مقتله". وذكرت " لا نسعى للمتاجرة بمقتل ريجيني وننشد الوصول للحقيقة بشأن مقتله".

وطالب أعضاء بمجلس الشيوخ الحكومة الإيطالية السلطات بإعلان مصر بلدا غير آمن وتحذير الإيطاليين من الذهاب إليها.

وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) الشهر الماضي على طريق سريع غربي القاهرة.

وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على الجثة تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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