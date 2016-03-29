أخيرا.. "إف بي آي" يتمكن من اختراق هاتف "آيفون"

"إف بي آي" يتمكن من اختراق هاتف "آيفون" – رويترز

تمكن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي آي) من الدخول إلى هاتف الـ"آيفون" الذي كان يستخدمه أحد منفذي هجوم سان برناردينو، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس الإثنين، منهيا بذلك دعوى قضائية مثيرة للجدل مع شركة "آبل".

وأعلنت ممثلة الادعاء إيلين ديكير في بيان أنه "قرارنا لإنهاء الدعوى يستند فقط إلى حقيقة أنه، بمساعدة طرف ثالث مؤخرا، نحن الآن قادرون على فتح هاتف آيفون من دون المساس بأي معلومات موجودة في الهاتف".

وفي التماس إلى المحكمة يطلب رفض القضية، قال مدعون فدراليون إن الحكومة الأمريكية "نجحت بالدخول إلى البيانات المخزنة على هاتف آيفون الذي يعود إلى سيد فاروق وبالتالي لم تعد مساعدة شركة آبل مطلوبة".

وخاضت الإدارة الأمريكية اختبار قوة قضائيا لقي تغطية إعلامية شديدة مع شركة "آبل"، إذ طالب المحققون الأمريكيون بإمكانية الوصول إلى بيانات قد تكون جوهرية لتحديد كيفية تدبير مجزرة سان برناردينو.

وترفض شركة "آبل" تطوير برنامج يسمح بكسر شيفرة هواتف زبائنها واختراق بياناتهم حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك، مؤكدة أن الأمر سيوجد سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية.

وأقدم سيد فاروق مع زوجته تشفين مالك على قتل 14 شخصا في مطلع ديسمبر/ كانون الأول في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة.