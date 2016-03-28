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مصر: الدولار يتجاوز 10 جنيهات لأول مرة في السوق السوداء

28/3/2016

الدولار يتجاوز 10 جنيهات لأول مرة في السوق السوداء – الجزيرة

قال خمسة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز اليوم (الاثنين) إن الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه.

وبدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأمريكية.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وقال متعامل "كنا نبيع الدولار أمس الأحد عند 9.90 جنيهات ولكن اليوم تجاوز السعر 10 جنيهات للمرة الأولى ليبلغ 10.05 جنيهات الآن. السعر يتزايد بقوة وسط طلب كثيف وخاصة من تجار الحديد، الكميات التي تباع مرتفعة وتصل إلى 500 ألف دولار في بعض المعاملات."

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا، فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقالت مصادر في قطاع الصرافة المصري لرويترز الخميس الماضي إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى ليصل إجمالي شركات الصرافة التي تم إغلاقها ،خلال فبراير/ شباط الماضي ومارس/آذار، الجاري خمس شركات.

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