مصر.. الأسواق تتحدي تطمينات رئيس "المركزي"

البنك المركزي المصري

تحدت الأسواق المصرية التطمينات التي أطلقها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قبل يومين في حديث تليفزيوني، إذ تخطي الدولار الأمريكي حاجز الـ 10 جنيهات في السوق الموازية، بالمخالفة لتطميناته بأن الدولار سيكون بـ 4 جنيهات، كما ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بنسبة كبيرة وصلت إلى 50% في بعض السلع، بالمخالفة لتأكيداته أن الأسعار لن تزيد.

وقال طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري في حوار لقناة مصرية السبت الماضي: إن معيار النجاح، هو رد الفعل من السوق، والقطاعات الاقتصادية، والمواطنين، متفاخرا بقدراته القيادية "القيادة بتاعتي"، ومشيرا إلى أن قرار خفض سعر الجنيه لم يكن تخفيضا للعملة ولكنه تصحيح للأوضاع،

وأوضح عامر أن مصر هي رابع أكبر دولة في العالم في التنمية الاقتصادية، وليس لدينا أزمة في العملة وإنما أزمة تنظيم سوق العملة، وما تم تدبيره من العملة الصعبة خلال العام الماضي 90 مليار دولار على الأقل للاستيراد وسداد التزامات وقروض.

الواقع مختلف

وحول هذه التصريحات يقول الدكتور أشرف دوابة الخبير الاقتصادي: إن رد فعل الأسواق كان مزيدا من الارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وكذلك ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات ألقت مزيدا من الأعباء على كاهل المواطنين، فهل يعتبر ذلك نجاحا؟، وإذا كانت الأزمة في تنظيم سوق العملة، فمحافظ البنك المركزي هو المسؤول الأول عن هذا.

وأضاف عامر: كل ما جاءنا من العملة الصعبة بعد مؤتمر شرم الشيخ هو 6 مليار دولار وديعة ولم تأت أي معونات، كما أن سعر الصرف مرن ولن يقف، وقلنا لرجال الصناعة: سلمنا لكم السوق لتستوفوا احتياجاتكم من العملة الصعبة، فنزلوا السوق بـ"غشومية".

ويرد الدكتور دوابة بأن هذا اعتراف صريح بفشل المؤتمر الاقتصادي الذي قيل إن حصيلته بلغت أكثر من 100 مليار دولار، واعتراف بالفساد المستشري في مختلف القطاعات والذي يجعل المستثمر الأجنبي يسلك طرقا غير قانونية لتسهيل أعماله، فهل هذا المناخ يشجع على جذب الاستثمارات؟.

وفي اعتراف صريح بسبب انهيار الاحتياطي من النقد الأجنبي بعد ثورة يناير والذي هبط من 36 مليار دولار إلى 16 مليار، قال عامر: بعد الثورة دفعنا للمستثمرين أكثر من 20 مليار دولار في يوم واحد أو يومين فورا لأن دي سمعة البلد.

وحول التزامات مصر في الفترة القادمة قال :سنسدد مليار دولار لقطر و800 مليون دولار لنادي باريس في يوليو/تموز المقبل.

الأسعار لم ترتفع

وحول أثر خفض سعر الجنيه على ارتفاع الأسعار قال إن ارتفاع الأسعار حدث فعلا ، والسعر زاد من شهرين ومنذ أربعة شهور ونصف الشهر كان الدولار يباع بـ 9.5 جنيه في دبي، ونحن لم نرفع الأسعار التي ظلت كما هي، ولن نزيد الأسعار مجددا، إلا إذا كان هناك احتكارات وغياب للمنافسة، كما أكد الحاجة إلى مؤسسات رقابية تراقب القطاعات المختلفة، وتساءل: هل السوق المصري فيه حاجة ناقصة؟ مجيبا "السلع موجودة، والمصانع شغالة، والأسعار معقولة"!.

ويعلق دوابة على ذلك قائلا: لقد أعلن رئيس شعبة المستوردين زيادة الأسعار بنسبة 45%، كما زادت الأسعار فعليا بنسبة 25% في يوم واحد عقب صدور القرار، كما أن سلعا كثيرة قد اختفت من الأسواق كالأدوية، وتوقفت العديد من المصانع عن العمل.

وحول أثر قرار زيادة سعر الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 1.5% على الموازنة العامة للدولة قال عامر: رفع سعر الفائدة على الجنيه سيكلف خزانة الدولة 13 أو 14 مليار جنيه.

حصيلة متدنية

وعن حصيلة شهادة بلادي قال عامر: حصيلة شهادة بلادي بالعملة الأجنبية 150 مليون دولار حتى الآن، متوقعا وصول المزيد من التدفقات المالية والاستثمارية إلى مصر خلال الفترة المقبلة منها 30 مليار دولار من الصين خلال العامين المقبلين، و5 مليارات دولارات تدفقات الصناديق الدولية خلال الأربعة أشهر القادمة، متوعدا من يستهينون بمصر "هنوريهم مصر ممكن تعمل إيه"!

وحول دور البنوك في التنمية قال عامر :إن أرباح البنوك زادت 48% هذا العام، كما أن استثمارات البوك في أذون الخزانة تفوق 50% ، ومعدلات الإقراض بين 45% و 15% ،ونسب الإقراض ضعيفة ولم تدخل البنوك في شرايين المجتمع لنقومه، ومعدلات الإقراض في الخارج تفوق 100%.

وفي هذا يقول دوابة : عندما يكون عجز الموازنة كبير فالدولة تقترض من البنوك والبنوك تتكاسل، وتنخفض معدلات الإقراض ويكون لهذا آثار سلبية على الاقتصاد، وهذا هو الواقع في مصر الآن حيث تنافس الدولة المستثمرين في الاقتراض من البنوك.

طرح بنوك بالبورصة

وقال عامر: سنقوم بطرح حصة من المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، وزيادة رأس مال بنك القاهرة بالبورصة، وبعد هذه الخطوة سيكون الدولار ب 4 جنيات فقط، وسنأخذ 20% من كل شركة ونطرحها في البورصة.

وعن هذا يقول دوابة: هذه آمال ووعود براقة مثلها مثل وعد عامر في بداية توليه المنصب بالقضاء على السوق الموازية للعملة، كما أنه اعتراف بالعشوائية في اتخاذ القرارات وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، وعدم محاسبة المسئولين عن أخطائهم الفادحة في حق الشعب والوطن.