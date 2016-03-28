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كوبر : نركز في الفوز على نيجيريا ولانفكر في انسحاب تشاد

28/3/2016

هيكتور كوبر – المدير الفني للمنتخب المصري

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إنه لا يشغل باله بانسحاب منتخب تشاد من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي ستقام بالجابون العام المقبل، مشيرا إلى أن توابع الانسحاب لا تثير اهتمامه حاليا بقدر أهمية الفوز على نيجيريا .

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا باستاد برج العرب في الإسكندرية .

وأكد كوبر أن المنتخب المصري قدم أداء جيدا في مباراة الذهاب بنيجيريا التي انتهت بالتعادل 1 / 1 وهناك بعض الأخطاء التي ظهرت وتم معالجتها لتفاديها قبل مباراة الغد .

وأضاف : "تعرفت على أداء نيجيريا وأعددت لهم تكتيكا جديدا  للفوز  واستغلال نقاط ضعفهم في إحراز الأهداف".

واختتم كوبر تصريحاته للصحفيين قائلا : " انتظروا أداء أفضل للفراعنة في مباراة الغد وإسعاد المصريين بالتأهل لأمم أفريقيا".

 

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