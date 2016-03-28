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شاهد: لقطات بطائرة من دون طيار لمدينة "تدمر" السورية

28/3/2016

استعادت قوات النظام السوري مدعومة بغارات جوية روسية مدينة "تدمر" الأثرية من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن قام بنسف وتدمير عدد من معالمها الأثرية 

وتمثل خسارة تدمر إحدى أكبر الانتكاسات للتنظيم منذ أن أعلن الخلافة عام 2014 في مساحات واسعة من سوريا والعراق. 

وقال جيش النظام السوري إن المدينة التي تضم بعضا من أهم آثار الإمبراطورية الرومانية ستصبح "قاعدة ارتكاز لتوسيع العمليات العسكرية" ضد التنظيم في محافظتي الرقة ودير الزور باتجاه الشرق. 

وعرضت قناة روسيا 24  الروسية لقطات صُوِرت في الآونة الأخيرة من الجو بطائرة بدون طيار تظهر فيها الأطلال القديمة بتدمر. 

وقالت وسائل إعلام سورية اليوم إن مطار تدمر العسكري فُتح الآن أمام حركة الطيران بعد أن قام الجيش بتطهير المنطقة المحيطة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. 

وقال مراقبون إن اشتباكات وقعت شمال شرقي تدمر بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وقوات متحالفة مع الحكومة بدعم من غارات جوية سورية وروسية. 

أضاف أن غارات جوية يُعتقد أنها روسية استهدفت الطريق المتجه شرقا من تدمر باتجاه دير الزور.

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