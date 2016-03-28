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شاهد: قداس في كنيسة بالأردن لتأبين ضحايا بروكسل

28/3/2016

شارك عشرات الأردنيين والأجانب المقيمين في عمان في قداس أُقيم الأحد بكنيسة العذراء الناصرية لتأبين ضحايا هجمات بروكسل.

وندد مطران اللاتين في الأردن مارون اللحام بالهجمات التي لاقى فيها 35 شخصا حتفهم وأُصيب ما يزيد على 300 آخرين بجراح.

وقال "هذا أمر غير مقبول لا دينيا ولا اجتماعيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا. هذول ناس جردوا من الإنسانية ونزلوا لمستوى الوحوش ،  بل أدنى من الوحوش لأن الوحش لا يقتل إلا ليأكل ، هذول جماعة يتلذذون بالقتل بدون أي سبب."

وكان سفير بلجيكا لدى الأردن هيندريك فان دي فيلدي من بين من شاركوا في القداس. وقال إنه على الرغم من الغضب الذي أعقب الهجمات فإنه لا يتوقع رد فعل عنيف ضد المسلمين في بلاده.

ومن بين الأجانب الذين قُتلوا في هجمات بروكسل كان هناك بريطانيون وصينيون وهولنديون وألمان وإيطاليون وسويديون وأمريكيون.  وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرات.

   

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