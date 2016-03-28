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شاهد: حشود تحتفل بمهرجان "الألوان" جنوب الهند

28/3/2016

يعتبر المهرجان الشعبي الهندوسي أو ما يعرف باسم مهرجان "الألوان" هو أكثر مهرجانات الربيع شهرة في الهند، ونيبال، بنغلاديش، سريلانكا، باكستان، كما انتقلت شهرته لباقي أنحاء العالم، فبدأت معظم الدول تقيمه في فصل الربيع. 

يبدأ المهرجان في الفترة ما بين نهاية شهر فبراير ونصف شهر مارس، وهو مهرجان هندوسي ديني من الأساس ثم تحول إلى مهرجان شعبي عند شعوب خارج جنوب آسيا. 

ويقام مهرجان الألوان عند اكتمال القمر تبعاً للتقويم الهندوسي، على مدار يومين و احتفل آلاف من الهنود بهذا المهرجان في ولاية كارناتاكا بجنوب الهند يوم الاحد.

وفي مدينة هيبو في ولاية كارناتاكا، شارك السكان المحليون في الاحتفالات التي تضمنت  الغناء والرقص والكثير من المرح .

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