شاهد: تطبيق على الهاتف يوفر خدمة صف السيارات بالقاهرة

يوفر تطبيق جديد على الهواتف الذكية في مصر خدمة لصف السيارات في محاولة لحل أزمة المرور وتوقيف السيارات المزمنة في القاهرة. التطبيق الذي يسمى (ركنتك في جيبك) في مرحلة تجريبية الآن حيث يستخدمه عشرة مستفيدين ويعمل فيه أربعة سائقين يقدمون الخدمة. ويتوقع أن يبدأ العمل في غضون ستة أشهر.

وبوسع مستخدمي الهواتف الذكية طلب خدمة صف سياراتهم عبر التطبيق الذي يعمل بطريقة مماثلة لعمل خدمة سيارات الأُجرة " أوبر و كريم". ويوجد العاملون في التطبيق الجديد في أماكن كثيرة بوسط القاهرة. ويأخذ السائق العامل في التطبيق سيارة المستخدم ويصُفها في مراب إلى أن يطلبها صاحبها. وتُقدر الرسوم الأولية لخدمة صف السيارة بنحو خمسة جنيهات في الساعة بحد أقصى بين 20 و 25 جنيها في اليوم.

وأسس التطبيق سبعة شركاء بينهم شاب يدعى أحمد زكي ، والذي يقول "كانت الأول الفكرة إن الناس تبدل مع بعض. واحد خارج من مكان..واحد جاي بيدور على مكان يقدروا يبدلوا مع بعض. شوية شوية بدأت تتطور الفكرة لغاية اللي وصلنا له دلوقتي اللي هي … أما تكون جاي حتى بتطلع موبايلك وبالتطبيق تطلب حد يقابلك في الحتة اللي أنت رايحها قُدام مكانك..رايح بنك..رايح مشوار.. رايح شُغلك تلاقي مندوب من عندنا يقابلك قُدام المكان يأخذ العربية ويروح يركنها في جراج إحنا متفقين معاه."

وعن الدافع للعمل على تطبيق ركنة قال زكي "يعني الفريق اللي ابتدينا الموضوع بنحب تطبيقات الموبايل وبنحب التشفير والتطوير. وفيه احتياج لموضوع الركنة في مصر..فيه يعني مشاكل فيه أو إحنا شايفين كده يعني..فشايفين إن ركنة ممكن تساعد في حل الموضوع ده."

ويتفقد السائق التابع للتطبيق السيارة ليرى ما إذا كان بها أي انبعاجات أو خدوش قبل أن يتسلمها من صاحبها ويعطيه رقما سريا للأمان. وقال سائق يعمل في التطبيق يدعى ماجد مخلص "العميل بيطلبنا في أي مكان..في منطقة معينة في الجي.بي.إس بيطلبنا داخل المنطقة دي.

والزحام المروري يمثل مشكلة مستعصية في العاصمة المصرية حيث يزيد صف السيارة صعوبة مع الوقت. وبالتالي فان المستخدمين يتجهون بشكل متزايد لتطبيقات الهاتف المحمول لمعرفة أحدث أخبار الزحام والآن لمعرفة أماكن صف وركن السيارات.

ويوجد في القاهرة أيضا عاملون آخرون يتولون صف السيارات في الشوارع يسمى كل منهم (سايس). ويقف هؤلاء (السُياس) في الساحات العامة المخصصة لصف السيارات ويطلبون مالا مقابل السماح بالصف فيها.

ويرى بعض أصحاب السيارات في المدينة أن إطلاق تطبيق ركنة يعني أنهم لن يعتمدوا على (السُياس) بعد ذلك.