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شاهد: بعد عام من الحرب، المسرح يعود للحياة في اليمن

28/3/2016

بعد توقف دام  أكثر من عام، تعود الحياة شيئا فشيئا إلى مدينة عدن اليمنية التي مزقتها الحرب، وفي مسرح محلي صغير في ضواحي المدينة ، بدأ أول العروض المسرحية في الظهور .

وجاء هذا العرض مشاركة للاحتفال باليوم العالمي للمسرح والذي يوافق السابع والعشرين من مارس من كل عام ، وعلى الرغم من أن المجتمع اليمني  يعد موطنا مزدهرا للفنون المسرحية المحلية ، إلا أنه يعاني في الوقت الحالي من حالة شديدة من التفجيرات الانتحارية، وعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن. 

ويقول مدير المسرح سهل بن إسحاقإن "هذا هو أول حدث من نوعه منذ الحرب وكان من المقرر أن يحتفل العالم يوم المسرح، وعدن لديها تاريخ  طويل من التراث المسرحي يعود إلى عام 1910، ولكنه  يعاني الآن من الموت البطيء"، بسبب الحرب" . 

وتعد عدن تاريخيا المدينة الأكثر عالمية في اليمن ولكنها باتت تسجل نموا متحفظا منذ تم توحيد شمال وجنوب اليمن في دولة واحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن. 

ولا تزال المدينة تعاني من العنف مع المتشددين ، بما في ذلك الفروع المحلية لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، وما يقومون به من هجمات شبه منتظمة.

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