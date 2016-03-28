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شاهد.. بريطاني دفعه الفضول ليأكل من لحم ساقه!

28/3/2016

دفعه فضوله لمعرفة طعم اللحم البشري إلى إجراء تجربة غريبة وصادمة للغاية ومثيرة للاشمئزاز، حيث قام مراسل "بي بي سي" البريطاني "غريغ فوت" بمساعدة طبيب بانتزاع بعض اللحم من ساقه لطبخه وتناوله! وذلك بحسب موقع Science.Mic ، وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم أن تناول اللحم البشري غير قانوني، فإن "غريغ" أراد مقارنة مذاق اللحم البشري بمذاق لحم الضأن واللحم البقري ولحم الخنزير والأرانب والدجاج! والغريب أنه أُعجب للغاية بمذاق ورائحة اللحم البشري وقال إنه أفضل في مذاقه من لحم الضأن ولحم الخنزير ولحم الدجاج.

وقام "غريغ" بنشر الفيديو على صفحة "Brit Lap" على موقع "يوتيوب". ومعمل برت هو الذي أجرى فيه "غريغ" تجربته. كما نشر "غريغ" الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدكتور "ريتشارد سوج" من جامعة دورهام، إن جسم الإنسان قد استخدم على نطاق واسع كعامل علاجي مع العلاجات الأكثر شعبية تشمل اللحم والعظم أو الدم لعلاج أمراض مثل الصرع والتشنجات وأمراض الرأس وحالات الطوارئ، وللعائلة المالكة قصة في هذا الشأن ترجع للقرن الـ18.

وأوضح أنه تم العثور على أكل لحوم البشر ليس فقط في العالم الجديد كما كان يعتقد في كثير من الأحيان، ولكن أيضاً في أوربا، مشيرا إلى أن مسحوق جماجم الجنود القتلى قديماً كان يستخدم كعلاج لنزيف الأنف.

 

 غريغ يأكل من لحم ساقه  مراسل البي بي سي "غريغ"
   
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