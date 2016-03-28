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روعة اللقاء.. سوري يفاجئ طفلته بعد فراق 5 سنوات

28/3/2016

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشهداً مؤثراً للغاية لشاب سوري فاجأ ابنته الصغيرة "مارية" بلقاء في ألمانيا بعد فراق امتد لأكثر من خمس سنوات.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يستعد للقاء طفلته بشوق وقد كان وعدها بزيارة الشهر المقبل ، لكنه أعد لها مفاجأة هذا اللقاء في "سوبر ماركت" بألمانيا، حيث تعيش.

وتظاهر الأب الشاب -الذي كان يسير خلف ابنته في السوبر ماركت- بأنه يتحدث في هاتفه المحمول لأحد أصدقائه يخبره أنه جاء ألمانيا ليرى ابنته مارية، وذلك في محاولة للفت انتباهها.

وبالفعل نظرت الطفلة خلفها وتابعت صوت وحركة وملامح الرجل، ثم التفت إليها وتظاهر بالمفاجأة ونادي عليها، وببراءة شديدة جرت الصغيرة نحوه بدموع الفرحة والشوق ليغرقا معاً في أحضان طويلة تعادل في عمقها السنوات الخمس من الفراق.

لا تصدق الطفلة نفسها فأخذت تنظر إلى أبيها كثيراً.. تتأمل ملامح ذلك الوجه الذي تسمع صوته وترى صورته دوماً دون لقاء حتى طال الانتظار.. وأمسكت الصغيرة يد أبيها كأنها تطلب منه ألا يترك يدها أبداً، وألا يرحل مرة أخرى بعيداً عنها. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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