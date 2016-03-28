تعرف على الاعتداءات الأكثر دموية في باكستان منذ 2007

تفجير لاهور أوقع 72 قتيلا وعشرات الجرحي – رويترز

فيما يلي قائمة بالاعتداءات الأكثر دموية في باكستان منذ العام 2007 بعد مقتل 72 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح عندما فجر شخص نفسه أمس في لاهور بينما كان مسيحيون يحتفلون بعيد الفصح.

2007

18 من أكتوبر / تشرين الأول: مقتل 139 شخصا في عندما فجر شخصان نفسهما في كراتشي (جنوب) بين حشد يحتفل بعودة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو الى البلاد بعد ثمانية اعوام في المنفى.

27 من ديسمبر/ كانون الأول: قضت بوتو ومعها حوالى 20 شخصا في اعتداء استهدف سيارتها المصفحة في ضاحية اسلام اباد.

2008

21 من أغسطس/آب: سقوط 64 قتيلا على الأقل في اعتداء مزدوج استهدف أكبر مصنع للسلاح في البلاد، في واه شمال غرب اسلام اباد.

20 من أيلول/سبتمبر: تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات أمام مدخل فندق ماريوت الفخم في وسط إسلام أباد، ما أسفر عن تدمير الفندق ومقتل 60 شخصا وإصابة أكثر من 250 بجروح.

2009

28 من أكتوبر/ تشرين الأول: سقوط 125 قتيلا في اعتداء بسيارة مفخخة في أحد أسواق بيشاور.

7-8 من كانون الأول/ديسمبر: أربعة اعتداءات، اثنان منها شبه متزامنين، في أحد أسواق لاهور (شرق) تسفر عن سقوط 66 قتيلا على الأقل.

2010

الأول من كانون الثاني/يناير: اعتداء انتحاري أثناء مباراة لكرة الطائرة في شمال غرب باكستان والحصيلة 100 قتيل و69 جريحا.

28 من أيار/مايو: مقتل 82 شخصا في لاهور في هجمات متزامنة شنها مسلحون على مسجدين للأحمديين الذين يشكلون أقلية.

9 من يوليو/ تموز: 105 قتلى و98 جريحا في اعتداء أمام مكتب إداري في وسط سوق ياكاغوند المكتظ باقليم مهمند القبلي.

5 من تشرين الثاني/نوفمبر: 68 قتيلا عندما فجر شخص نفسه داخل مسجد في أخوروال بالقرب من بيشاور.

2011

13 من مايو / أيار: 98 قتيلا في اعتداء مزدوج أمام مركز تدريب تابع للشرطة في شرسادة (شمال غرب) أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عنه ردا على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في الثاني من أيار/مايو من العام نفسه.

2013

11 من كانون الثاني/يناير: اعتداء مزدوج يوقع 92 قتيلا في حي شيعي من كويتا.

16 من شباط/فبراير: 81 قتيلا عندما فجر شخص نفسه في سوق بضاحية هازارة تاون في مدينة كويتا.

22 من أيلول/سبتمبر: شخصان يفجران عبوتيهما الناسفتين عند خروج مصلين من كنيسة في بيشاور، ما يوقع 82 قتيلا.

2014

الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر: 55 قتيلا على الاقل في اعتداء نفذته حركة طالبان في واغاه على الحدود مع الهند.

16 من كانون الأول/ديسمبر: مقتل 154 شخصا، معظمهم من الطلاب، في اعتداء نفذته مجموعة تابعة لحركة طالبان واستهدف مدرسة في بيشاور بالقرب من الحدود مع افغانستان.

2015

30 من كانون الثاني/يناير: اعتداء يستهدف مسجدا شيعيا خلال صلاة الجمعة يوقع 61 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى في جنوب باكستان.

15 من آذار/مارس: 17 قتيلا في اعتداء مزدوج نفذته حركة طالبان ضد كنائس في لاهور.

13 من أيار/مايو: الاعتداء الأول الذي يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية في باكستان يوقع 45 قتيلا من الاقلية الشيعية في كمين في كراتشي.

2016

20 من كانون الثاني/يناير: 21 قتيلا غالبيتهم من الطلاب في اعتداء استهدف جامعة في شرسادة (شمال غرب) تبناه فصيل تابع لحركة طالبان.

7 من آذار/مارس: شخص يفجر نفسه أمام محكمة في شمال غرب البلاد مما يوقع 18 قتيلا.

27 من آذار/مارس: 72 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى عندما فجر شخص نفسه داخل منتزه في لاهور تبنته حركة "جماعة الأحرار" قائلة إنه استهدف مسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الفصح.

