تركيا: أنفقنا أكثر من 3 مليارت يورو لتعليم الطلاب السوريين

وزير التربية التركي نابي أوجي (الأناضول)

أفاد وزير التربية التركي نابي أوجي، أن الاتحاد الأوربي يناقش هذه الأيام، كيف سيقدم الدعم المادي للاجئين السوريين في تركيا والبالغ 3 مليارات يورو، في حين أنفقت وزارته أكثر من هذا المبلغ على تعليم الطلاب السوريين.

وقال أوجي في تصريح أمس الأحد، "الدعم غير موجود على أرض الواقع، ولكن الحديث عنه متداول"، لافتًا أن اهتمام المجتمع الدولي فيما يتعلق بحل مشاكل اللاجئين السوريين، غير كاف"، مشيرًا إلى أن بلاده غير راضية عن ذلك.

وأوضح، أن لدى بلاده الحق في انتظار اهتمام أكبر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، والمجتمع الدولي، بمشاكل اللاجئين السوريين.

وأوضح أوجي أن "كلفة التعليم، الذي قدمته وزارة التربية التركية وحدها، للطلاب السوريين تتجاوز 3مليارات يورو"، مضيفًا أن "هناك 750 ألف طالب سوري في تركيا، ويتلقى 350 ألف طالب منهم التعليم من قبل وزارة التربية التركية".

وأشار الوزير التركي إلى استمرار التعليم في المدارس الحكومية والمخيمات والمراكز الخاصة المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.