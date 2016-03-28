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بلجيكا تسعى لمعلومات عن "صاحب القبعة"

28/3/2016

بلجيكا تبحث عن معلومات عن "صاحب القبعة"

ناشدت الشرطة البلجيكية من جديد اليوم الاثنين تقديم معلومات عن رجل يظهر في لقطة لكاميرا مراقبة في مطار بروكسل معتمرا قبعة، كان مع الرجلين اللذين يعتقد أنهما فجرا نفسيهما في منطقة تسليم الحقائب بالمطار يوم الثلاثاء. 

وأطلق على الرجل الذي يظهر وهو يدفع عربة عليها حقيبة اسم "صاحب القبعة" وقالت وسائل إعلام بلجيكية إنه يدعى فيصل شيفو ويعمل صحفيا بالقطعة. 

وقال مصدر مقرب من التحقيق طالبا عدم ذكر اسمه إنه يعتقد أن الرجل الذي اعتقلته السلطات واتهمته بالقتل والشروع في القتل بدافع الإرهاب وقال مدعون إنه يدعى "فيصل  " هو شيفو بالفعل 

لكن المصدر أكد أنه لا يوجد كشف رسمي للهوية مما يشير إلى أن الشرطة ربما تواجه صعوبات لربط بين اسمه والرجل الذي ظهر في اللقطة واضعا نظارة ومخفيا وجهه بالقبعة 

وجاء في الإخطار الرسمي الصادر عن الشرطة أنها تسعى رسميا لمعرفة هوية الرجل الذي يشتبه بأنه ألقى حقيبته التي كانت القنبلة فيها قبل أن يفر من مبنى المطار. وناشدت الشرطة من لديه معلومات لتقديمها.

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