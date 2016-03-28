البث الحي
منوعات

بعد أيام من الزيارة التاريخية .. كاسترو ينتقد أوباما

28/3/2016

زيارة أوباما لكوبا وصفت بالتاريخية

انتقد الزعيم الكوبي فيدل كاسترو اليوم الاثنين زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التاريخية إلى كوبا والتي قام بها الأسبوع الماضي، وذلك  في أول تعليق له بشأن الزيارة. 

وقال كاسترو البالغ من العمر 89 عاما لصحيفة جرانما الرسمية، "نحن لسنا بحاجة إلى أن تعطينا الإمبراطورية أي شيء"، معيدا إلى الاذهان الخلاف المستمر منذ عقود بين الولايات المتحدة وكوبا.

وأعرب كاسترو عن رفضه لتصريحات أوباما التي أدلى بها خلال زيارته، قائلا إنها يمكن أن تصيب العديد من الكوبيين بنوبة قلبية.

ودعا أوباما خلال خطاب وجهه إلى الشعب الكوبي وبثه  التلفزيون الحكومي،  إلى عهد جديد من العلاقات بين البلدين، إلا أنه استمر في الدعوة إلى  احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الكوبي وترك الشعب الكوبي يقرر مصيره.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لولوة الخاطر: حل الأزمة الخليجية سيكون ربحا للجميع

لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (وزارة الخارجية القطرية)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)