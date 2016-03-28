بعد أيام من الزيارة التاريخية .. كاسترو ينتقد أوباما

زيارة أوباما لكوبا وصفت بالتاريخية

انتقد الزعيم الكوبي فيدل كاسترو اليوم الاثنين زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التاريخية إلى كوبا والتي قام بها الأسبوع الماضي، وذلك في أول تعليق له بشأن الزيارة.

وقال كاسترو البالغ من العمر 89 عاما لصحيفة جرانما الرسمية، "نحن لسنا بحاجة إلى أن تعطينا الإمبراطورية أي شيء"، معيدا إلى الاذهان الخلاف المستمر منذ عقود بين الولايات المتحدة وكوبا.

وأعرب كاسترو عن رفضه لتصريحات أوباما التي أدلى بها خلال زيارته، قائلا إنها يمكن أن تصيب العديد من الكوبيين بنوبة قلبية.

ودعا أوباما خلال خطاب وجهه إلى الشعب الكوبي وبثه التلفزيون الحكومي، إلى عهد جديد من العلاقات بين البلدين، إلا أنه استمر في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الكوبي وترك الشعب الكوبي يقرر مصيره.