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بالفيديو.. تَجنَّب قرحة المعدة بهذه الخطوات

28/3/2016

قال الدكتور جمال الدين العطار، استشاري الجهاز الهضمي إن الإفـراط في تـنـاول أدوية عـلاج الـرومـاتـيزم أو الـكـورتـيـزون أو الأسـبيريـن من أبرز أسباب الإصابة بقرحة المعدة.

وأضاف خلال استضافته بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين)، أن الـقـرح تـحـدث نتيجة لاختلال آليات الدفاع عن جـدار الـمعدة، ولهـا نوعان: أحدهما بالمعدة والثاني بالأنثى عشر.

ونصح "استشاري الجهاز الهضمي" بعدم الـنـوم مـباشرة بعـد تناول وجبة الـعـشـاء واعـتـمـاد الأطـعمـة الخفيفـة قليلـة الدسم في المساء، كما نصح بـتـجـنــب الـعـادات الـسـيـئــة مـثــل الـتـدخـيـن وكـذلـك الـتـقـلـيـل مـن الـمـنـبـهـات كالشاي والقهوة.

وأوضح أن مــن عــلامــات الإصابة بــقــرح الــمـعـدة: القيء الــمــفــاجــئ دون أن يصاحبه أية أعــراض أخـرى، لافتاً إلى أن "فـحـص الـمـنظار الداخلي" يعد أهـم طريقـة لـتـشـخيـص إصابـة المريـض بالقرحـة ويمكـن إجراؤه تحـت التخديـر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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