باتمان ضد سوبرمان يتصدر دور السينما بإيرادات قياسية

فيلم باتمان ضد سوبرمان

تجاوز فيلم "باتمان ضد سوبرمان" الأرقام القياسية السابقة محققا عند بداية عرضه 170.1 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع المتصلة بعيد القيامة وذلك على الرغم من سخرية النقاد منه.

وتمثلت الأرقام القياسية للفيلم في كونه صاحب أكبر عوائد في نهاية الأسبوع بالنسبة لفيلم مستند إلى قصص مصورة لشركة (دي.سي. كوميكس) وفي كونه صاحب أفضل عوائد في شهر مارس آذار على الإطلاق وصاحب سادس أكبر افتتاح في السوق المحلية في نهاية الأسبوع على الإطلاق.

وشكل الفيلم ترياقا منعشا لشركة وورنر براذرز التي كانت تعاني بعد سلسلة من المشاريع المكلفة مثل فيلم "جوبيتر أسيندينج" و"بان".

وتراجع بطل الأسبوع الماضي فيلم "زوتوبيا" الكارتوني إلى المركز الثاني وحصد نحو 23.1 مليون دولار ليصل مجمل ما حققه الفيلم إلى 240.5 مليون دولار. وعلى المستوى العالمي حصد الفيلم وهو من إنتاج شركة ديزني 696.7 مليون دولار

وجاء في المركز الثالث فيلم "ماي بيج فات جريك ويدينج 2" الذي أنتجته شركة يونيفرسال محققا 18.1 مليون دولار من عرضه في 3133 دار عرض.

بعده جاء فيلم "سلسلة ذا دايفرجانت: أليجينات" محققا 9.5 مليون دولار ليصل إجمالي ما حققه الفيلم إلى 46.6 مليون دولار. وهي نتيجة مخيبة للآمال وتضع شركة ليونجيت المنتجة في وضع غير مريح خصوصا وأن من المقرر إنتاج جزء جديد من السلسلة اسمه "أسيندانت" من المنتظر عرضه في يونيو حزيران 2017.

وجاء في المركز الرابع مكرر فيلم "ميراكلز فروم هيفن" من إنتاج شركة سوني. وحقق أيضا 9.5 مليون دولار.