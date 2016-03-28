انتل:42 مليون برمجية خبيثة في الربع الأخير من 2015

انتل سيكيوريتي

كشف تقرير حديث لشركة "انتل سكيوريتي" العاملة في قطاع أمن المعلومات والبرمجيات الربع الأخير من عام 2015 شهد ظهور 42 مليون عيّنة جديدة من البرمجيات الخبيثة والضارة.

وذكر التقرير أن برمجيات "الفدية الخبيثة" زادت خلال نفس الفترة بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014.

وأكد التقرير على تنامي أعداد البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف الذكية بنسبة 72 بالمائة، وأرجع التقرير تنامي برمجيات الفدية الخبيثة لاستمرار استخدام "مجرمي" الإنترنت للمصادر المفتوحة، ولعرض تنفيذ هجمات برمجيات الفدية كخدمة عند الطلب، مع استمرار تدفق أرباح مالية كبيرة جراء هذه الهجمات وصلت حسب تقديرات مختبرات شركة "مكافي" لحماية المعلومات إلى 325 دولاراً مقابل كل هجمة يُطلب فيها من الضحية دفع المبلغ المالي لاسترداد البيانات المسروقة.