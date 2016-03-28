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القبض على 55 طالبا مصريا بالسودان لتسريبهم امتحانات الثانوية

27/3/2016

الشرطة السوادانية تلقي القبض على 55 طالبا مصريا -أرشيف

ألقت السلطات السودانية القبض على 55 طالبا مصريا، بينهم 22 من محافظة كفر الشيخ ووجهت لهم تهمة تسريب امتحان الثانوية العامة السودانية.

وقال محمد حلمى عبد العظيم، من قرية الوزارية بمركز الرياض، إن ابن شقيقته محمد جمعه طاهر ملقى القبض عليه بالسودان من قبل الأمن العام السودانى بتهمة تسريب امتحان الصف الثالث الثانوى بمدرسة طحنون الثانوية بالخرطوم . وأضاف أن ابن شقيقته يؤدى الامتحان بالصف الثالث الثانوى، وأدى الامتحان الثالث له حتى يوم 21مارس الحالى، وتم إلقاء القبض عليه هو و54 طالبا مصريا بينهم 22 من كفر الشيخ،

 وأشار الي ان من  بين الملقى القبض عليهم 3 طالبات من كفر الشيخ، منهم من ألقى القبض عليه من أمام المدرسة أثناء خروجهم من الامتحان وآخرون ألقى القبص عليهم من داخل مساكنهم التي استأجروها.

وادعى أن «أعضاء الجالية السورية والأردنية بالخرطوم هم الذين سربوا الامتحان، وليس أبناءنا»، على حد قوله .

وأضاف " السفارة المصرية بالسودان لم تفعل شيئا ونستعيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل لإنقاذ الطالبات والطلاب". 

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