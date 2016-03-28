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السعودية تفتح مصنعا لإنتاج قذائف و طائرات بدون طيار

27/3/2016
 
 

رئيس جنوب أفريقيا يزور السعودية

افتتح ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي  الأمير محمد بن سلمان ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في محافظة الخرج "وسط المملكة" مصنعا لإنتاج القذائف  بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ، الذي ينتج العديد من القذائف  بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار.
     
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"الأحد أن المجمع يشمل تسعة مبان صناعية خصص كل مبنى لعملية إنتاجية محددة مثل التجهيز والتعبئة والتجميع والتغليف والمعالجات الحرارية.
     
وأضافت أن المجمع الصناعي ينتج القذائف العسكرية بدءا من القذائف ذات  العيار المتوسط مثل قنابل الهاون عيار"60ملم، 81ملم، 120ملم" ومرورا  بقذائف المدفعية عيار "105ملم، 155ملم" وحتى القذائف الثقيلة مثل قنابل  الطائرات التي تتراوح أوزانها من 500 رطل حتى ألفين رطل.

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