السعودية تفتح مصنعا لإنتاج قذائف و طائرات بدون طيار

رئيس جنوب أفريقيا يزور السعودية

افتتح ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في محافظة الخرج "وسط المملكة" مصنعا لإنتاج القذائف بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية ، الذي ينتج العديد من القذائف بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"الأحد أن المجمع يشمل تسعة مبان صناعية خصص كل مبنى لعملية إنتاجية محددة مثل التجهيز والتعبئة والتجميع والتغليف والمعالجات الحرارية.



وأضافت أن المجمع الصناعي ينتج القذائف العسكرية بدءا من القذائف ذات العيار المتوسط مثل قنابل الهاون عيار"60ملم، 81ملم، 120ملم" ومرورا بقذائف المدفعية عيار "105ملم، 155ملم" وحتى القذائف الثقيلة مثل قنابل الطائرات التي تتراوح أوزانها من 500 رطل حتى ألفين رطل.