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التحالف يستعيد 9 سعوديين مقابل تسليم 109 يمنيين

28/3/2016

جندي سعودي في قطاع نجران على الحدود مع اليمن- الجزيرة

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن اليوم الاثنين استعادة تسعة سعوديين كانوا محتجزين في اليمن، مقابل تسليم 109 من اليمنيين.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن  التبادل جرى أمس الأحد، في إطار التهدئة التي سبق الإعلان عنها في وقت  سابق من الشهر الجاري.

وأعربت القيادة عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة، كما أعربت عن أملها  في "بدء التهدئة في مناطق الصراع داخل الجمهورية اليمنية بما يفسح  المجال لتكثيف وصول المواد الإغاثية لكامل الأراضي اليمنية ودعم الجهود  التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم  2216.

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