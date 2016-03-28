البرازيل تصفع إسرائيل برفض "ديَّان" سفيراً

داني ديان

بعد فشل كل محاولات تل أبيب في كسر الموقف البرازيلي الحازم، رضخت اسرائيل أخيراً وتراجعت عن ترشيح "داني ديان" المعروف بصلاته الاستيطانية، سفيرا إلى البرازيل.

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان مقتضب، صباح الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعيين داني ديان قنصلاً عاماً لإسرائيل في نيويورك بالولايات المتحدة، وسيخلف ديان الدبلوماسي "عيدو أهروني" الذي ينهي ولايته قريباً.

يشار إلى أن الحكومة البرازيلية رفضت بشكل قاطع تعيين ديان سفيراً لديها بسبب دوره في عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث كان يشغل منصب رئيس ما يسمى بالمجلس الإقليمي للمستوطنات.

وكان رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، قد أعلن تعيين ديان سفيرا لدى البرازيل في 5 أغسطس، 2015، ولكن بعد بضعة أشهر، تبين أن البرازيل ترفض استقبال ديان بسبب ماضيه كرئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، وكذلك بسبب الطريقة غير التقليدية التي تم فيها الإعلان عن قرار التعيين.

وأكد مسؤولون برازيليون رفض حكومتهم القبول بديان، في الوقت الذي أكد فيه نتنياهو على أن لا نية له بسحب دعمه لترشيح ديان، لافتاً إلى أن ديان هو مرشح مؤهل بشكل استثنائي.

لكن بعد أكثر من شهرين ومع إصرار البرازيل على رفضها القيادي السابق للمستوطنين سفيراً لديها، اضطر نتنياهو للتراجع عن قرار تعيينه، وجاء إعلان اليوم ليؤكد نجاح البرازيل في إحباط قرار التعيين المثير للجدل.