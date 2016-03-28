الأحرار: تفجير لاهور استهدف مسيحيين. والشرطة: معظمهم مسلمون

أعلن فصيل "جماعة الأحرار" المنشق عن حركة طالبان مسؤوليته عن تفجير في مدينة لاهور في باكستان الأحد، أدى إلى مقتل 72 شخصا على الأقل، وقال إنه استهدف الأقلية المسيحية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الفصيل "إحسان الله إحسان" أن المسيحيين كانوا الهدف، قائلا "إننا نريد توجيه هذه الرسالة لرئيس الوزراء نواز شريف بأننا دخلنا لاهور. يستطيع أن يفعل ما يشاء لكنه لن يتمكن من إيقافنا. سيواصل مقاتلونا هذه الهجمات".

وأضاف إحسان "سنشن هجمات مماثلة في المستقبل". وتابع "البنى التحتية للجيش والحكومة الباكستانية والمدارس والجامعات أيضا من بين أأأالهدافنا.

وكانت الشرطة الباكستانية أعلنت الاثنين ارتفاع حصيلة الاعتداء إلى 72 قتيلا وإصابة 340 آخرين بجروح عندما فجر "انتحاري" نفسه قرب ملعب للأطفال في المنتزه.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا أشلاء بشرية متناثرة في أنحاء المتنزه بعد أن هدأ غبار الانفجار، حيث كان المتنزه مكتظا الأحد بسبب عيد الفصح بحسب التقويم الغربي.

وقال مسؤول الإدارة المحلية في لاهور محمد عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أكثر من خمسين طفلا في عداد الجرحى، كما أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

إلا أن "حيدر أشرف" الضابط في الشرطة كان قد أعلن أن "المسيحيين لم يكونوا المستهدفين في الاعتداء لأن غالبية الضحايا من المسلمين. الجميع يقصدون المنتزه".

وفي السنوات الماضية تعرضت كنائس لهجمات في لاهور، معقل رئيس الوزراء نواز شريف في إقليم البنجاب.

وتستهدف مجموعات اسلامية مسلحة في باكستان الاقلية المسيحية التي تشكل نحو 2% من عدد سكان باكستان المسلمين بغالبيتهم، والذي يناهز 200 مليون نسمة.