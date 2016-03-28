البث الحي
منوعات

إنقاذ نحو 1500 مهاجر في المتوسط خلال 48 ساعة

28/3/2016

إنقاذ نحو 1500 مهاجر في المتوسط خلال 48 ساعة

أعلن خفر السواحل الإيطالي الاثنين أن نحو 1500 مهاجر تم إنقاذهم في المتوسط قبالة ليبيا في اليومين الأخيرين.

وفي المحصلة، تم الأحد والاثنين إنقاذ 1482 شخصا خلال 12 عملية شاركت فيها سفن في إطار عمليات الإنقاذ والمراقبة للسواحل الليبية.

والمهاجرون ال730 الذين أنقذوا الأحد والـ 752 الذين أسعفوا الاثنين، وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال، كانوا يستقلون 12 زورقا مطاطيا على الأقل، بحسب خفر السواحل الإيطالي الذين ينسقون عمليات البحث عن المهاجرين وإنقاذهم في هذه المنطقة من المتوسط ، ولم تحدد جنسيات المهاجرين.

ووصل نحو 14 ألفا و492 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، وفق إحصاءات أصدرتها المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في 24 مارس/ آذار ما يعني أنها لا تشمل الوافدين الجدد.

وبالنسبة إلى الفترة نفسها العام الفائت، ازداد عدد المهاجرين بنسبة 42,5 %

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لولوة الخاطر: حل الأزمة الخليجية سيكون ربحا للجميع

لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (وزارة الخارجية القطرية)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)