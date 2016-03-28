إنقاذ نحو 1500 مهاجر في المتوسط خلال 48 ساعة

أعلن خفر السواحل الإيطالي الاثنين أن نحو 1500 مهاجر تم إنقاذهم في المتوسط قبالة ليبيا في اليومين الأخيرين.

وفي المحصلة، تم الأحد والاثنين إنقاذ 1482 شخصا خلال 12 عملية شاركت فيها سفن في إطار عمليات الإنقاذ والمراقبة للسواحل الليبية.

والمهاجرون ال730 الذين أنقذوا الأحد والـ 752 الذين أسعفوا الاثنين، وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال، كانوا يستقلون 12 زورقا مطاطيا على الأقل، بحسب خفر السواحل الإيطالي الذين ينسقون عمليات البحث عن المهاجرين وإنقاذهم في هذه المنطقة من المتوسط ، ولم تحدد جنسيات المهاجرين.

ووصل نحو 14 ألفا و492 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام، وفق إحصاءات أصدرتها المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في 24 مارس/ آذار ما يعني أنها لا تشمل الوافدين الجدد.

وبالنسبة إلى الفترة نفسها العام الفائت، ازداد عدد المهاجرين بنسبة 42,5 %