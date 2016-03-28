إطلاق نار في الكونجرس الأمريكي وإغلاق البيت الأبيض

رويترز : إطلاق نار في الكونجرس الأمريكي

قالت مصادر بمجلس الشيوخ الأمريكي إن هناك أنباء عن إطلاق نار في مركز للزائرين بمبنى الكونجرس الأمريكي اليوم الاثنين.

وقالت مصادر أمريكية إن الشرطة اعتقلت مطلق النار في مبنى الكونجرس في الوقت الذي أصاب فيه أحد رجال الشرطة.

وأبلغت شرطة الكونجرس العمال في المبنى بضرورة "الاختباء في أماكنهم".

ولم تعلق متحدثة باسم شرطة الكونجرس على الفور لكنها قالت إن بيانا سيصدر عما قريب.

وذكرت محطة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية أن المبنى أغلق بسبب تهديد أمني محتمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه محطة السي إن إن الأمريكية إن الشرطة أغلقت البيت الأبيض بعد أن حاول شخص القفز من فوق أحد أسواره .