أم تخنق طفلها حتى الموت بسبب إخفاقه في العد

ذكرت تقارير اليوم الاثنين أن أما قتلت ابنها (4 أعوام) في سنغافورة بعدما لم يتمكن من عد الأرقام من 11 إلى 18 .

وقد اعترفت نوراداه يوسف 34 عاما بتهمتي التسبب في ألم بالغ والمعاملة السيئة التي وصلت للخنق ، حيث قامت بدفعه للحائط وطرحه أرضا وركله بالقدم في آب/أغسطس 2014 حيث توفى الطفل متأثرا بجراحه بعد أربعة أيام.

واستمعت المحكمة العليا للقضية التي جاء فيها أن الطفل ايريل أريف ، أغضب والدته بعدما أخفق أكثر من مرة في عد الأرقام باللغة المالاوية .

وبحسب الوثائق التي قدمت للمحكمة ، فان إساءة الأم لابنها بدأت في مارس/ آذار 2012 عندما جثمت على أضلاعه ، حينما كان يبلغ من العمر عامين ،وذلك لفشله في حفظ الحروف الأبجدية .

جاء في وثائق المحكمة إنها أمرت بوضع ايريل تحت رعاية عمه وزوجته ، ولكن لم يتضح كيف استعادت أمه حضانته .

وقد قامت الأم بعد خنق طفلها حتى الموت بالاتصال بشقيقة زوجها لتخبرها أن ابنها سقط في المرحاض ،وأصيب في رأسه .

وقد تم تأجيل صدور الحكم لموعد لم يحدد.