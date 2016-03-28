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أم تخنق طفلها حتى الموت بسبب إخفاقه في العد

28/3/2016

أم تخنق طفلها حتى الموت بسبب إخفاقه في العد

ذكرت تقارير اليوم الاثنين أن أما قتلت ابنها (4 أعوام) في سنغافورة بعدما لم يتمكن من عد الأرقام من 11 إلى 18 .

وقد اعترفت نوراداه يوسف  34 عاما بتهمتي التسبب في ألم بالغ والمعاملة السيئة التي وصلت للخنق ، حيث قامت بدفعه للحائط وطرحه أرضا وركله بالقدم  في آب/أغسطس 2014 حيث توفى الطفل متأثرا  بجراحه بعد أربعة أيام.

واستمعت المحكمة العليا للقضية التي جاء فيها أن الطفل ايريل  أريف ، أغضب والدته بعدما أخفق أكثر من مرة في عد الأرقام  باللغة المالاوية .

وبحسب الوثائق التي قدمت للمحكمة ، فان إساءة الأم لابنها بدأت في  مارس/ آذار 2012 عندما  جثمت على  أضلاعه ، حينما كان يبلغ من العمر عامين ،وذلك لفشله في حفظ الحروف الأبجدية .

جاء في وثائق المحكمة إنها  أمرت بوضع ايريل تحت رعاية عمه وزوجته ،  ولكن لم يتضح كيف استعادت أمه حضانته .

وقد قامت الأم بعد خنق طفلها حتى الموت بالاتصال  بشقيقة  زوجها لتخبرها أن ابنها سقط في المرحاض ،وأصيب في رأسه .

وقد تم تأجيل صدور الحكم لموعد  لم يحدد.

 

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