آلاف الصينيين يزورون كوريا الجنوبية لتناول "وجبة دجاج"

آلاف من السياح الصينيين يزورون كوريا للاستمتاع بوجبة شهيرة

وصل ( الاثنين) إلى كوريا الجنوبية أكبر وفد سياحي صيني لتناول وجبة من الدجاج المقلي والجعة اشتهرت في الصين بفضل مسلسل تلفزيوني كوري شهير.

وضم الوفد 4500 من موظفي إحدى الشركات الصينية لمستحضرات التجميل جاءوا لتناول الوجبة المكونة من الدجاج المقلي والجعة، في مدينة إنشيون الواقعة على بعد 50 كيلومترا غربي سول ، وأشار مسئولون إلى أن الصينيين بدأوا يتوافدون اعتبارا من السبت في 158 رحلة جوية لقضاء زيارة تستمر سبعة أيام وجلسوا إلى 750 طاولة في الهواء الطلق لتناول وجبة العشاء اليوم الاثنين.

اشتهرت وجبة الدجاج المقلي والجعة الكورية في الصين بفضل مسلسل رومانسي كوميدي أذيع في عامي 2013 و2014 وتدور أحداثه حول ممثلة مشهورة وصديقها الفضائي.

وزاد عدد الزوار الصينيين لكوريا الجنوبية 17 في المئة في أول شهرين هذا العام إلى 1.07 مليون شخص. وتتوقع كوريا الجنوبية أن يزور عدد قياسي يقدر بثمانية ملايين صيني في المجمل البلاد هذا العام لولعهم بمظاهر الثقافة الكورية كالبرامج التلفزيونية والأفلام وموسيقى البوب.