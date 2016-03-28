البث الحي
منوعات

آلاف الصينيين يزورون كوريا الجنوبية لتناول "وجبة دجاج"

28/3/2016

آلاف من السياح الصينيين يزورون كوريا للاستمتاع بوجبة شهيرة

وصل ( الاثنين) إلى كوريا الجنوبية أكبر وفد سياحي صيني لتناول وجبة من الدجاج المقلي والجعة اشتهرت في الصين بفضل مسلسل تلفزيوني كوري شهير. 

وضم الوفد 4500  من موظفي إحدى الشركات الصينية لمستحضرات التجميل جاءوا لتناول الوجبة المكونة من الدجاج المقلي والجعة، في مدينة إنشيون الواقعة على بعد  50 كيلومترا غربي سول ، وأشار مسئولون إلى أن الصينيين بدأوا يتوافدون اعتبارا من السبت في 158  رحلة جوية لقضاء زيارة تستمر سبعة أيام وجلسوا إلى 750  طاولة في الهواء الطلق لتناول وجبة العشاء اليوم الاثنين. 

اشتهرت وجبة الدجاج المقلي والجعة الكورية في الصين بفضل مسلسل رومانسي كوميدي أذيع في عامي 2013 و2014 وتدور أحداثه حول ممثلة مشهورة وصديقها الفضائي 

وزاد عدد الزوار الصينيين لكوريا الجنوبية 17 في المئة في أول شهرين هذا العام إلى 1.07 مليون شخص. وتتوقع كوريا الجنوبية أن يزور عدد قياسي يقدر بثمانية ملايين صيني في المجمل البلاد هذا العام لولعهم بمظاهر الثقافة الكورية كالبرامج التلفزيونية والأفلام وموسيقى البوب. 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لولوة الخاطر: حل الأزمة الخليجية سيكون ربحا للجميع

لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (وزارة الخارجية القطرية)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)