وفد حماس يعود إلى مصر لإبلاغ سلطاتها بالموافقة على طلباتها

أكد مسؤولون في حركة حماس أن وفد الحركة سيعود إلى مصر اليوم (الأحد) لإبلاغ السلطات المصرية بمواقف الحركة من الطلبات التي قدمها مسؤولو المخابرات المصرية لها في الجلسات التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن حماس، وبعد مباحثات أجراها مكتبها السياسي، وافقت على جميع الطلبات المصرية، على أن تقدم لمصر طلبات مقابلة كذلك.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن حماس ستتعهد للمخابرات المصرية بعدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة "المتشددين" في غزة، ومنع أي تسلل لهم إلى سيناء، أو تهريب أسلحة إلى هناك، كما ستؤكد على عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع الإخوان المسلمين، وتدحض كل التهم المتعلقة بأي عمل ضد مصر، بما في ذلك التحريض والتجسس على الجيش المصري.

وأكدت المصادر أن حماس ستقدم لمصر، في المقابل، عدة طلبات، ومن بينها فتح معبر رفح، وتسليم المختطفين الأربعة التابعين لعز الدين القسام الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، ووقف الحملات الإعلامية ضد حماس، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، واستئناف مصر لدورها في محادثات التهدئة مع إسرائيل، وكذلك مباحثات المصالحة مع حركة فتح.