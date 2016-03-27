ميسّي يعرض حذائه بمزادٍ علني لصالح فقراء مصر

ميسي خلال حواره مع برنامج " نعم أنا مشهور"

يعتزم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة الإسباني لكرة القدم، عرض حذائه الخاص، بمزاد علني، والتبرع بقيمته للفقراء المصريين.

وأعلن ميسّي عن ذلك في حوار تليفزيوني مسجل مع برنامج "نعم أنا مشهور" والذي أجراه اللاعب من برشلونة، مع قناة محلية مصرية، ذكر فيه أن حلم حياته هو التتويج ببطولتي كأس العالم وأمريكا اللاتينية (كوبا أمريكا) مع منتخب بلاده.

وأضاف ميسي "اللعب مع المنتخب الأرجنتيني مختلف عن اللعب في إسبانيا، ولا يمكن مقارنتهما ببعضهما"، مبينًا أنه "متمسك بالاستمرار فى اللعب لفريق برشلونة، وأنه لا ينوى الانتقال لأى فريق آخر".

وتطرق النجم الأرجنتيني، إلى علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد، قائلا "علاقتي برونالدو مجرد زملاء ملعب، حيث إننا لم نتقابل خارج حدود المستطيل الأخضر إطلاقاً، ومعرفتنا ببعضنا البعض تقتصر على المقابلة داخل الميدان".

وعن المقارنة الدائمة التي تُعقد بينه وبين رونالدو، قال ميسي "لا ألتفت لتلك المقارنات، حيث إن وسائل الإعلام تسعى دائماً لخلق تلك الحالة التنافسية، إلا أن تركيزي دائماً منصب على النهوض بمستواي، بغض النظر عن منافسي التقليدي رونالدو".

وأشاد بفريق ريال مدريد، مؤكداً أنه من أعظم فرق العالم، ومواجهته دائماً بمثابة "ديربى" نظراً لحالة التنافس الدائمة مع فريق برشلونة، لافتاً إلى أن وجود الفريق الملكي سبب عدم حصول برشلونة على لقب الدوري الإسباني باستمرار، بحسب قوله.

وعن طفولته، قال ميسي " منذ طفولتي وأنا مسالم للغاية، وأنا من عائلة كروية جدًا تعشق كرة القدم، وكنت ألعب الكرة في الشارع مع إخوتي وفي أي مكان، وكنا نبحث عن مكان لنلعب فيه، سواء في المنزل أو خارجه وبكل أنواع الكرة العادية وغيرها، الأكياس أو القماش".

وعن حياته الانسانية، تابع ميسي تصريحاته قائلا " أنا شخص بسيط، و أحب مساعدة الناس، خاصة الشباب الصغير من أجل اجتياز الفترات الصعبة التي يمرون بها في بداية حياتهم".

وأشار المهاجم الأرجنتيني في حديثه إلى صاحب الفضل عليه، قائلا " أكثر مدرب أثر في هو الهولندي فرانك ريكارد، فولاه كان من الممكن أن لا يتم تصعيدي للفريق الأول في برشلونة".

وفاز ميسي بـ5 كرات ذهبية (أفضل لاعب في العالم)، وسجل في مسيرته مع برشلونة، 449 هدفا في 520 مباراة بمختلف البطولات.

ومع منتخب الأرجنتين، لعب ميسي 106 مباريات سجل فيهم 49 هدفا وحصل على وصافة كأس العالم 2014.