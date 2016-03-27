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مكسيكيون يهتفون بالموت لـ "ترامب"ويحرقون دميته

27/3/2016

احتفل المكسيكيون بأحد طقوس عيد القيامة بإحراق دمية تمثل المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" الذي أثارت آراؤه المتعلقة بالهجرة الغضب على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
 
وفي حي لاميرسيد الفقير في مكسيكو سيتي هتف المئات من السكان المحتفلين "بالموت" ورددوا سبابا كثيرا لترامب أثناء مشاهدة انفجار دمية ملياردير العقارات.
 
وقالت وسائل إعلام إنه تم إحراق العديد من الدمى على شكل ترامب في جميع أنحاء المكسيك.
 
ويتصدر "ترامب" المرشحين الجمهوريين للفوز بترشيح الحزب وخوض انتخابات الرئاسة يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأثار "ترامب" غضبا عارما في المكسيك بعد تعهد حملته ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لإبعاد المهاجرين غير النظاميين والمخدرات، وإلزام المكسيك بدفع ثمن إقامته. 
وقال الرئيس المكسيكي "إنريكي بينا نييتو" إن بلده لن يدفع ثمن إقامة الجدار وربط بين "النبرة الحادة" لترامب  ونبرة أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

وأثار "ترامب" المخاوف بين العديدين في حزبه بسبب اقتراحاته حيث اتهم المكسيك بإرسال المغتصبين وتجار المخدرات عبر الحدود وتعهد بزيادة تكاليف حصول بعض المكسيكيين على تأشيرة سفر وجميع بطاقات عبور الحدود من أجل حمل المكسيكيين على الدفع لبناء الجدار.

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