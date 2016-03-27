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محافظ المركزي المصري: لا توجد أزمة عملة في البلاد

26/3/2016

محافظ البنك المركزي المصري ينفي وجود أزمة عملة

 

قال محافظ البنك المركزي المصري إنه لا توجد أزمة عملة في البلاد " بل أزمة إدارة في سوق العملة".

ونقلت رويترز عن مقابلة تلفزيونية لطارق عامر أن ثمة " خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق". 

وأضاف عامر: " صرفنا 22 مليار دولار للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ". 

وذكر عامر أن "مصر اجتذبت 500 مليون دولار من مستثمرين أجانب في صورة أذون خزانة منذ خفض قيمة الجنيه".

وأشار إلى أن مصر ستسدد " مليار دولار لقطر في يوليو و800 مليون دولار لنادي باريس". 

ودافع عامر عن قرار رفع الفائدة في مصر قائلا إن "قرار زيادة الفائدة سيزيد تكلفة الدين الحكومي بين 13 و14 مليار جنيه لكن إيرادات الحكومة ستزيد أيضا".

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