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كأس أوربا : 79% من الفرنسيين يرفضون إلغاء البطولة

27/3/2016

شعار كأس أوربا 2016

رفض 79 في المئة من الفرنسيين إلغاء بطولة كأس أوربا لكرة القدم التي تستضيفها بلادهم من 10 من حزيران/يونيو إلى 10 من تموز/يوليو المقبلين، برغم التهديدات "الإرهابية" حسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم (الأحد).

وشمل الاستطلاع 1003 من الفرنسيين أعطوا أجوبتهم عبر الإنترنت الخميس والجمعة الماضيين، أي بعد يومين وثلاثة أيام من الاعتداءات التي ضربت بروكسل.

وردا على سؤال حول إلغاء البطولة التي ستقام في فرنسا بسبب التهديدات الإرهابية، أجاب 79 بالمئة من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع بالرفض، في حين رفض 58 بالمئة منهم إزالة مناطق تجمع المشجعين أمام شاشات عملاقة في وسط المدن.

واعتبر 72 في المئة من المستطلعين أن الملاعب الفرنسية "محمية جيدا".

وضربت أوربا سلسلة تفجيرات في الأشهر الماضية، أكبرها في العاصمة الفرنسية باريس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوقعت 130 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، في الوقت الذي كانت تقام فيه مباراة دولية بين منتخبي ألمانيا وفرنسا على ملعب "سان دوني".

وجاءت اعتداءات بروكسل الثلاثاء الماضي والتي أوقعت 31 قتيلا و300 جريح، ما أدى إلى نقل الاتحاد البلجيكي مباراة منتخبه مع نظيره البرتغالي من بروكسل إلى ليريا بالبرتغال، لتزيد الأسئلة المتعلقة بالأمن خلال نهائيات كأس أوروبا.

ورفض وزير الداخلية الفرنسي "برنارد كازانوف" بعد اعتداءات بروكسل "الاستسلام للإرهاب" مؤكدا الإبقاء على إقامة التظاهرات الرياضية كما هو مقرر.

كما أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم أكد أنه لا يفكر في إمكانية إقامة نهائيات كأس أوربا من دون جمهور، مشيرا إلى أنه يعمل على "خطط طوارىء" بسبب المخاوف الأمنية.

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