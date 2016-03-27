(قرية الدوايمة) يفوز بجائزة البحرين للكتاب

فاز كتاب (قرية الدوايمة) للباحث حسن أبو صبيح بجائزة البحرين للكتاب 2016 والتي خصصت هذا العام للكتاب والمفكرين من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان (الوعي الأثري وذاكرة الأوطان).

قدمت الجائزة الشيخة "مي بنت محمد آل خليفة" رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، على هامش الدورة 17 لمعرض البحرين الدولي للكتاب بحضور أعضاء لجنة التحكيم. وتسلمها محمد علي سراج سفير الأردن في المنامة نيابة عن الكاتب.

وقالت الشيخة مي في حفل تسليم الجائزة أمس السبت "اخترنا أن تكون الجائزة في نسختها لهذا العام مكرسة للحفاظ على الأوطان وذاكرتها الإنسانية والحضارية لأننا في مملكة البحرين نسعى لحفظ تراثنا المحلي والعربي ونستضيف المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي."

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الأعمال الأدبية والعلمية والمؤلفات والمنشورات المتنوعة إذ ترصد قوائم في موضوعات محددة كل عام بناء على حقل معين ينتقى في كل دورة للجائزة.

وقال صلاح فضل رئيس لجنة تحكيم الجائزة في بيان حيثيات الاختيار إن الكتاب الفائز استخدم التقنيات الحديثة في التوثيق وجمع المعلومات عن نموذج بليغ للقرى الفلسطينية التي دمرها الاحتلال خلال عام النكبة 1948. وأضاف "الكتاب تميز بروحه العلمية الناضجة التي تعتمد على توثيق الجذور التاريخية لقرية الدوايمة منذ العصر العثماني إضافة إلى قدرة الكاتب على بيان الفضاء الجغرافي لهذه القرية .. هذا إضافة إلى كشف الكاتب للمفردات المكونة لعناصر القرية المادية والبشرية اعتمادا على الكتب والخرائط السابقة."

يشار إلى أن جائزة البحرين للكتاب بدأت في عام 2011 بمناسبة اليوم العالمي للكتاب ويبلغ قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف على معرض البحرين الدولي للكتاب المقام في الفترة من 24 مارس إلى الثالث من أبريل/نيسان. وخلال الحفل أعلن أن النسخة القادمة من الجائزة ستخصص للكتاب من الجزائر وسيكون موضوعها (الأدب وتشكيل العالم).