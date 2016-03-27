فيديو: بدوية تصنع مستحضرات تجميل من حليب الإبل

تستخدم بدوية من عرب 48 تُدعى مريم أبو رقيق حليب الإبل وأعشابا طبيعية صحراوية حيث تقيم في الصحراء جنوبي إسرائيل في صناعة مستحضرات تجميل.

وتحقق منتجات مشروعها المسمى "بنت الصحراء" رواجا كبيرا مع زيادة الإقبال على استخدام حليب النوق.

وتُصنع منتجات مريم من مكونات طبيعية مثل البطيخ الصحراوي والكمون الأسود (حبة البركة) والحنظل. وعادة ما تكون الأعشاب التي تستخدمها من الإنتاج المحلي في قريتها تل السبع.

ومثل كثيرات من بنات جيلها البدويات ولدت مريم أبو رقيق في خيمة وترعرعت وفقا لأسلوب الحياة والتقاليد البدوية، لكنها درست التسويق في لندن حيث وقعت في غرام منتجات التجميل الشهيرة، لكن عندما جفت بشرتها وكونت قشورا لجأت إلى منتجات جدتها المصنوعة يدويا مثل الصابون المصنوع من حليب النوق فتعافت بشرتها وعادت لطبيعتها.

وتعلمت مريم أسرار منتجاتها التجارية من جدتها فبدأت في تصنيع منتجات علاجية وأدوية من النباتات. وهي تستخدم زيوتا أساسية تعطي الصابون ومرطبات البشرة التي تنتجها نكهة عطرية.