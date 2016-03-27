فيديو: الاعتداء على نجم بوب سابق متهم بالردة بباكستان

أظهر شريط مصور انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأحد) مجموعة رجال غاضبين يعتدون بالضرب على نجم البوب السابق "جنيد جمشيد" في باكستان متهمينه بالردة.

وكان "جمشيد" أحد رواد البوب الباكستاني خلال ثمانينيات القرن الماضي، يغادر مطار إسلام أباد مساء السبت عندما ضربته مجموعة من ستة رجال كانوا ينتظرونه عند الباب الخارجي.

ويظهر الفيديو بوضوح كيف انهالوا بالضرب واللطم على الرجل البالغ 51 عاما وأصبح حاليا داعية مسلما يملك سلسلة متاجر ألبسة جاهزة.

وفي هذا الشريط الذي تم تصويره عبر هاتف محمول، يصرخ أحد الرجال "أنت مرتد. اضربوه، اضربوه".

ويقول آخر "كنا ننتظرك. لقد قلل احترامه إزاء صحابة النبي محمد".

و"جمشيد" الذي أجبر على العودة إلى المطار، نشر لاحقا عبر فيسبوك تعليقا يعتبر فيه أن "الوقت حان لنا كأمة، أن لا نسمح بسيطرة هؤلاء المتعصبين الدينيين".

وأكدت الشرطة من جهتها الحادث، لافتة إلى أن المغني السابق تقدم بشكوى، في وقت دان معظم مستخدمو الإنترت الحادث.

ونشر في العام 2014 فيديو على نطاق واسع يدلي فيه جمشيد بملاحظات اعتبرت "مسيئة" حول أصغر زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتم تقديم شكوى ضده امام القضاء بتهمة الردة، لكن تم طي القضية بعدما قدم اعتذارا علنيا.

وينص قانون في باكستان على عقوبة تصل إلى الإعدام للأشخاص المدانين بإهانة الإسلام.