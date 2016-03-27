فيديو:المغرب يفوز بهدف على الرأس الأخضر ويتصدر مجموعته

انفرد المنتخب المغربي بصدارة المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا التي ستقام مطلع العام المقبل بالجابون بتغلبه على مضيفه منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" بهدف / 1 / صفر السبت في الجولة الثالثة.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة فيما توقف رصيد منتخب كاب فيردي عند ست نقاط في المركز الثاني.

ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز للاعبه يوسف العربي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.

وتعد هذه المباراة هي أول مباراة رسمية يقود فيها الفرنسي هيرفي رينار تدريب الفريق عقب توليه المسئولية خلفا لبادو الزاكي.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين بمدينة مراكش يوم الثلاثاء المقبل.