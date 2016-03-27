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فرنسا تغرم غوغل بسبب حماية البيانات الشخصية

27/3/2016

شعار غوغل

فرضت سلطة حماية البيانات الفرنسية غرامة مالية على شركة غوغل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، بسبب عدم التزام الشركة بتنقيح قوائم نتائج البحث من البيانات الشخصية على جميع خدمات غوغل وليس فقط على النطاقات الأوربية. 

وقررت اللجنة الوطنية الفرنسية للحوسبة والحريات العام الماضي أن طلبات حذف البيانات الشخصية من نتائج البحث لابد أن تسري على جميع خدمات غوغل وليس فقط على النطاقات الأوربية.

وأفادت مجلة "بي.سي ورلد" المعنية بأخبار الكمبيوتر والتكنولوجيا على موقعها الإلكتروني بأن غوغل عملت على تنقيح نتائج البحث من أي بيانات شخصية على النطاقات "غوغل دوت كو دوت يو كيه" الخاص ببريطانيا وكذلك "غوغل دوت إف أر" الخاص بفرنسا، ولكن الشركة لم تنفذ هذه الخطوة على موقعها الرئيسي "غوغل دوت كوم" رغم إمكانية الدخول عليه في دول الاتحاد الأوربي.

وكان من الممكن أن تصل قيمة الغرامة المالية إلى 300 ألف يورو (336  ألف دولار) ولكن اللجنة الوطنية الفرنسية للحوسبة والحريات قضت بأن تدفع غوغل غرامة قدرها 100 ألف يورو فقط.       

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي قد قضت في أيار/مايو 2014 بحق "النسيان" أو الحذف من قوائم البحث، وهو ما يجيز لأي شخص أن يطلب من محركات البحث على الإنترنت مثل غوغل إخفاء روابط معينة في حالة إجراء عملية بحث عن بيانات شخصية تخصه.   

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