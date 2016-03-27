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فأر على طائرة صينية يؤخر إقلاعها 16 ساعة

27/3/2016

طائرة لشركة شنتشن للخطوط الجوية

أفاد تقرير إعلامي صيني اليوم (الأحد) بأن إخراج جرذ من طائرة لشركة شنتشن للخطوط الجوية تسبب في تأخير لمدة 16 ساعة في انطلاق رحلة جوية من مطار يانتاي بمدينة تشانغ تشون شمالي الصين إلى مدينة شنتشن جنوبي البلاد.

وقالت مسافرة لصحيفة "شين وينخوا" إنه في البداية لم يوضح أحد للمسافرين سبب إنزالهم جميعا من الطائرة ، ولكن بعد ذلك تم إبلاغهم بأمر الجرذ الذي كان من الممكن أن يقرض الأسلاك.

وقالت سلطات المطار للصحيفة إن الفحوص التالية لإخراج الجرذ أظهرت عدم وجود أية خسائر في الأسلاك ، مضيفة أن اللوائح تمنع الطائرات من الإقلاع طالما تواجد على متنها أي من القوارض.

وأفادت الصحيفة بأنه من المحتمل أن يكون الجرذ قد اختبأ في شحنة بضائع أو أمتعة أحد المسافرين أو أنه تسلل من مكان إنزال عجلات الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين بالمطار القول : "لا يعلم أحد كيفيه صعود الجرذ على متن الطائرة".     

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