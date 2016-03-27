شبكة الجزيرة تقلص عدد موظفيها ضمن مبادرة لتطوير الأداء

الجزيرة: أغلب من استغنت الشبكة عنهم ممن يعملون بالدوحة

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الأحد، تقليص عدد موظفيها في إطار إعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير القوى العاملة بها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية. ويطال الإجراء نحو 500 وظيفة، في مقرات الشبكة بمختلف أنحاء العالم وأغلبهم ممن يعملون في قطر.

وأوضح الدكتور مصطفى سواق؛ المدير العام للشبكة بالوكالة، أن هذا الإجراء والذي بدأ العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، جاء بعد دراسة كل الخيارات المتاحة، ويأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية، وضمان استمرارية تطورها، مؤكدا أن هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الإعلامي والاستمرار في موقعها كمؤسسة إعلامية مستقلة، تقدم تغطيات إخبارية متميزة من كل أنحاء العالم.

وأضاف المدير العام بالوكالة: "ومع أن هذا الإجراء يتخذ بشكل دوري من قبل مؤسسات إعلامية كبرى في مختلف أنحاء العالم، إلا أننا لجأنا إليه بعد أن استنفدنا كل الخيارات الأخرى المتاحة، ونحن واثقون من أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية، ورسم خططنا الاستراتيجية طويلة الأمد".

وتأتي هذه المبادرة من شبكة الجزيرة الإعلامية بعد أن أكدت في مناسبات مختلفة التزامها برسالتها في نقل الحدث والتفاعل مع المتابعين أيًا كانوا وحيثما وجدوا، ونيتها توسيع نطاق خدماتها الرقمية دوليًا، وإطلاق منصات جديدة في الولايات المتحدة.

وشبكة الجزيرة الإعلامية، هي شبكة عالمية رائدة، بدأت بإطلاق قناتها الإخبارية باللغة العربية عام1996م ، وحققت نجاحاً عربيًا وعالميًا مكنها من التوسع لتشمل قنوات أخرى بينها : الجزيرة الإنجليزية، والوثائقية، والجزيرة مباشر، والبلقان، إلى جانب مراكز متخصصة للتدريب والدراسات، ومواقع إلكترونية إخبارية، ومحطة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي(+AJ ) ولها مكاتب في أكثر من70 مدينة في خمس قارات.