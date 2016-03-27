شاهد: 300 سيارة كلاسيكية في مهرجان بدبي

تُعرض أكثر من 300 سيارة كلاسيكية، يعود إنتاج بعضها إلى أكثر من 100 عام مضت في إطار الدورة الثامنة لمهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية التي نُظمت في وسط مدينة دبي بين 24 و27 من مارس/ آذار 2016 .

وتوافد عُشاق السيارات وجامعوها وزوار من ربوع الإمارات على دبي مطلع الأسبوع لإلقاء نظرة على بعض من أقدم وأفخم السيارات الكلاسيكية في العالم وبينها سيارة "رولزرويس" من إنتاج عام 1934 ومجموعة كبيرة من السيارات الرياضية إنتاج عقدي ستينات وسبعينات القرن العشرين.



وقال منظمو المهرجان إن جمع السيارات الكلاسيكية لم يعد مجرد هواية لكنه تحول إلى استثمار. وأوضح "محمد بن سليم" رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة أن قيمة تلك السيارات في تزايد مستمر.



ويملك محب جمع سيارات كلاسيكية يدعى "نزار مدني" أكثر من 30 سيارة يعرض منها 11 سيارة في مهرجان دبي. وقال مدني إنه يجمع تلك السيارات كهواية ومتعة وليس من أجل المال فقط.