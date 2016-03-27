البث الحي
منوعات

شاهد: 300 سيارة كلاسيكية في مهرجان بدبي

27/3/2016

 تُعرض أكثر من 300 سيارة كلاسيكية، يعود إنتاج بعضها إلى أكثر من 100 عام مضت في إطار الدورة الثامنة لمهرجان الإمارات للسيارات الكلاسيكية التي نُظمت في وسط مدينة دبي بين 24 و27 من مارس/ آذار  2016 .

وتوافد عُشاق السيارات وجامعوها وزوار من ربوع الإمارات على دبي مطلع الأسبوع لإلقاء نظرة على بعض من أقدم وأفخم السيارات الكلاسيكية في العالم وبينها سيارة "رولزرويس" من إنتاج عام 1934 ومجموعة كبيرة من السيارات الرياضية إنتاج عقدي ستينات وسبعينات القرن العشرين.
 
وقال منظمو المهرجان إن جمع السيارات الكلاسيكية لم يعد مجرد هواية لكنه تحول إلى استثمار. وأوضح "محمد بن سليم" رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة أن قيمة تلك السيارات في تزايد مستمر.
 
ويملك محب جمع سيارات كلاسيكية يدعى "نزار مدني" أكثر من 30 سيارة يعرض منها 11 سيارة في مهرجان دبي. وقال مدني إنه يجمع تلك السيارات كهواية ومتعة وليس من أجل المال فقط.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)