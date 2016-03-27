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شاهد: لأول مرة سيارات أُجرة في الأردن تقودها النساء

27/3/2016

أطلقت شركة أردنية لسيارات الأُجرة خدمة جديدة مُخصصة للنساء فقط وتقتصر قيادة السيارات فيها أيضا على النساء فقط.
 
وللشركة بالفعل خدمة أُخرى عادية لسيارات الأُجرة التي يقودها رجال، لكن الخدمة الجديدة التي أُطلق عليها تسمية "المُميز" هي الأولى من نوعها في المملكة الأردنية.
 
وقال "عيد أبو الحاج" رئيس مجلس إدارة "تاكسي المميز" إن الخدمة الجديدة مفيدة للسائقات والراكبات على السواء.

وسيارات الأُجرة الجديدة المميزة بعلامة وردية لا تتوفر في الشوارع، وبوسع الراغبات في استقلالها طلبها من ساحات التوقف الخاصة بالشركة المُشغلة لها في الساحات المخصصة أمام بعض المتاجر في عمان أو عبر الهاتف.

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