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شاهد: زعيم كوريا الشمالية يطالب جيشه بسحق "بالوعة الأشرار"!

27/3/2016

عرض التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية فيديو يظهر زعيمها "كيم يونغ" وهو يستعرض تدريبا عسكريا، يستهدف عاصمة كوريا الجنوبية سول.

وقال التلفزيون إن هذا التدريب هو أكبر تدريب للمدفعية طويلة المدى في تاريخ "جيش الشعب الكوري" ويصاحبه محاكاة لهجوم على مقري الرئاسة والحكومة بكوريا الجنوبية، التي وصفها كيم يونغ بـ"بالوعة الأشرار" مطالبا قيادات جيشه بالتأهب لسحقها بلا رحمة، في سبيل تحقيق ما وصفها "بقضية إعادة الوحدة التاريخية".

يذكر أن نظام كوريا الشمالية الذي اشتهر بتهديداته المستمرة لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالهجوم، وحتى بالإبادة، قد تصاعدت نبرته العدائية في الأسابيع الاخيرة، وصارت موجهة بصورة مباشرة لرئيسة كوريا الجنوبية "بارك غيان هاي" على خلفية تصريحاتها بقرب انهيار نظام بيونغيانغ عقب إجرائه تجارب نووية وصاروخية الشهرين الماضيين.

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