شاهد: "تدمر" مدينة التراث سيئة الحظ



أعداد لا تحصى من الآثار يتم تدميرها كل لحظة في مدينة تدمر السورية القديمة، جراء الاشتباكات بين قوات النظام وتنظيم الدولة

المدينة التي تعتبرها منظمة "يونيسكو" من التراث الأثري للعالم صادفها سوء الحظ على مدى تاريخها، لكونها موقعا إستراتيجيا حربيا.

تدمر امتازت عبر التاريخ بالآثار الرومانية، حيث تحتوي أكثر من ألف من العمدان الأثرية، ومقبرة بها 500 جبانة أثرية.

وكان تنظيم الدولة قد سيطر عليها منذ مايو/أيار الماضي، مدمرا العديد من المعابد والمواقع الرومانية

يذكر أن إعادة النظام السوري سيطرته على تدمر يعتبر واحدا من أعظم نجاحاته، حيث سيساهم نفط المدينة في إمداد قواته بالطاقة، كما يتوقع أن تفتح له الطريق نحو "الرقة"معقل تنظيم الدولة التي تقع شماليها.