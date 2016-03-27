شاهد تاكسي للنساء فقط في الأردن

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب مقطع فيديو للخدمة الجديدة التي أطلقتها شركة أردنية لسيارات الأُجرة وهي عبارة عن سيارات أجرة مُخصصة للنساء فقط، وتقتصر قيادة السيارات فيها أيضا على النساء فقط

ويظهر في الفيديو صاحب الشركة وهو يتحدث عن مميزات الخدمة الجديدة واهميتها لطالبات الجامعة والممرضات وغيرها من الفئات النسوية التي تحتاج الي "تاكسي نسائي"

وقال عيد أبوالحاج، رئيس مجلس إدارة «تاكسي المميز» إن الخدمة الجديدة مفيدة للسائقات والراكبات على السواء.

وسيارات الأُجرة الجديدة المميزة بعلامة وردية لا تتوفر في الشوارع، وبوسع الراغبات في استقلالها طلبها من ساحات التوقف الخاصة بالشركة المُشغلة لها في الساحات المخصصة أمام بعض المتاجر في عمان أو عبر الهاتف.

وتقول سائقات سيارات الأُجرة «المميز»، إنهن يشعرن بأنهن آمنات في عملهن الجديد.

ورحب بعض الرجال بالفكرة، ورحبت مستخدمة لسيارات الأُجرة الجديدة للنساء تُدعى يولا مارسيل بالفكرة بشدة معتبرة أنها فكرة هائلة لكنها طالبت أن تكون السائقات مؤهلات تماما لهذا العمل.

وقال أبو الحاج، إنهم يعتزمون توظيف عشر سائقات أُخريات، وربما أكثر في حالة توسع الخدمة