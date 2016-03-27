شاهد: بابا الفاتيكان يترأس قداس الفصح ويدعو للتشبث بالأمل

ترأس بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد قداس الفصح في الهواء الطلق بساحة القديس بطرس قبل أن يلقي الرسالة والمباركة التقليدية "لمدينة روما والعالم" .

وتحظى احتفالات عيد الفصح بأهمية خاصة عند الكاثوليك حيث يحتفلون بما يقولون إنه "قيامة المسيح بعد صلبه"، بحسب معتقداتهم.

ويأتي قداس الفصح بعد عدة احتفالات بدأت يوم الخميس بطقس غسل الأقدام، والذي احتفل به البابا فرنسيس هذا العام في مخيم للاجئين حيث قام بغسل أقدام عدد من طالبي اللجوء في ضواحي العاصمة الإيطالية روما.

وترأس البابا مساء أمس الأول الجمعة (العظيمة) رتبة "درب الصليب في الملعب الروماني القديم (الكولوسيوم)، حيث تم توزيع أكياس للنوم على المشردين في روما.

كما شهد مساء أمس السبت ترؤس البابا فرنسيس لقداس عشية الفصح في ساحة القديس بطرس.

وقال البابا في قداس نظمه عشية عيد القيامة في كنيسة القديس بطرس "دعونا لا نسمح للظلام والخوف أن يربكانا ويتحكما فينا."

وأدان البابا تفجيرات بروكسل عدة مرات خلال أسبوع الآلام وخلال قداس الجمعة العظيمة في روما، وقال إن أتباع الديانات الذين يتصرفون بدافع "متشدد أو إرهابي" يسيئون للذات الإلهية.

لكن الأمل كان موضوع قداس الليلة الماضية. واستخدم البابا الكلمة نحو 20 مرة في عظته القصيرة.