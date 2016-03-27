ساندرز يحقق فوزا كبيرا على كلينتون في ألاسكا وواشنطن

السيناتور بيرني ساندرز ـ المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية

فاز بيرني ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت الأمريكية، يوم السبت بفارق كبير على منافسته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ألاسكا وولاية واشنطن بشمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة تلفزيون (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن ساندرز حصل في واشنطن على 73.9% من الأصوات مقابل 25.9% لهيلاري كلينتون بعد فرز 46% من الأصوات.

وفي ألاسكا حصل ساندرز على 79.2% من الأصوات مقابل 20.8% لصالح كلينتون بعد فرز 73% من الأصوات.

ومازال التصويت جاريا في هاواي حيث يختار الديمقراطيون مرشحهم الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وفي كلمة له أمام اجتماع حاشد في ماديسون بولاية ويسكونسن، شكر ساندرز أنصاره على "الانتصار المدوي" يوم السبت.

وقال "كنا نعرف أن الأمور ستسير إلى الأفضل" كلما انتقلت الحملة إلى الولايات الغربية في الولايات المتحدة. وأضاف ساندرز "نحرز نجاحا ملموسا" .

وأثبت ساندرز، وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، أنه منافس قوي بشكل غير متوقع، إلا أن كلينتون لا تزال هي الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب من خلال عملية التصويت التي تتم من ولاية لأخرى قبل المؤتمر العام للحزب في يوليو/ تموز المقبل.

وفازت كلينتون في الانتخابات التمهيدية في ولاية أريزونا يوم الثلاثاء الماضي، لكنها خسرت أمام ساندرز في ولايتي ايداهو ويوتا.

ويشار إلى أن ولايتي واشنطن وهاواي تميلان بقوة نحو الحزب الديمقراطي، بينما تميل ألاسكا نحو تأييد الجمهوريين.