رئيس الوزراء المصري: مضطرون لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن الحكومة مضطرة لاتخاذ "إجراءات صعبة تم تأجيلها طويلا"، مضيفا أن أي إجراءات اقتصادية تصاحبها برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب.

وأشار إسماعيل، خلال إلقائه بيان الحكومة المصرية أمام مجلس النواب، اليوم الأحد إلى أن احتياطى النقد الأجنبي تراجع إلى 16.5 مليار دولار، مضيفا أن أكثر من 75% من الموازنة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام.

وأوضح أن خدمة الدين العام التي وصلت إلى 244 مليار جنيه في الموازنة الحالية تلقي بأعباء ثقيلة على البلاد .

وقال إسماعيل إنه على الرغم من كل التحديات التى تواجه البلاد؛ إلا أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم في بعض الملفات، مشيرا إلى أن حكومته جادة في عملية الإصلاح على كافة المستويات رغم التحديات الكبيرة، لافتا إلى أنها تعتزم مراجعة برنامجها بشكل دوري لتعديل الخطوات وإصلاح الأخطاء.

وأضاف إسماعيل "لدينا بناء ديمقراطي مكتمل وراسخ وموقع جغرافي متميز وسوق محلي قوي، ونعمل على تأسيس نظام ديقراطي يحترم حقوق الإنسان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعطي دفعة قوية للمشروعات الكبرى في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد, وتعمل على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بالإضافة إلى أنها تستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية العام المقبل كبديل لمناطق العشش العشوائية.

وتجمع العشرات من المصريين اليوم أمام مقر مجلس النواب بالتزامن مع إلقاء بيان الحكومة للمطالبة بتوفير فرص عمل والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريا.