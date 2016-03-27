حكم نهائي بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

حل اتحاد الكرة المصري بحكم نهائي لا يجوز الطعن عليه

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن على رفض حل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة "جمال علام" شكلا "لوجود شبهة تزوير في انتخاباته".

وفي الموضوع قضت المحكمة بحل مجلس إدارة الاتحاد حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه.

وكانت محكمة القضاء الإداري – أول درجة – سبق أن قضت في يناير/كانون الثاني 2013 برفض دعوى حل الاتحاد، وطعن مقيما دعوي البطلان علي حكمها.

وأقام الدعوي كل من "هرماس رضوان" و"ماجدة الهلباوي" المرشحان السابقان لعضوية الجبلاية في الانتخابات الأخيرة، وطالبا خلالها بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري الحالي، مستندين إلى " وجود تزوير في الانتخابات التي أجريت يوم في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وأسفرت عن فوز المجلس الحالي".

وقالت الدعوى إن "شبهة التزوير في تلك الانتخابات تمثلت في وجود أخطاء في رصد وحساب الأصوات والسماح للأندية بالتصويت رغم عدم أحقيتها في ذلك."